Teste de príncipe Charles para coronavírus dá positivo

Herdeiro do trono britânico, o príncipe Charles foi diagosticado com a covid-19, causada pelo novo coronavírus. Charles tem 71 anos e é o filho mais velho da rainha Elizabeth II. De acordo com a emissora BBC, o príncipe tem sintomas leve e está em boa saúde.

Charles está no castelo de Balmoral, uma das residências da família real, na Escócia, com sua esposa Camila Shand, duquesa de Cornualha, que não foi infectada pelo novo coronavírus.

Até esta quarta-feira (25), o Reino Unido tinha pouco mais de 8 mil casos confirmados do novo coronavírus e cerca de 420 mortes, de acordo com o levantamento da universidade Johns Hopkins.