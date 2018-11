Príncipe Charles preside cerimônia em homenagem ao fim da I Guerra Mundial

Londres, 11 nov (EFE).- O príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, presidiu neste domingo em Londres uma cerimônia em homenagem aos mortos na Primeira Guerra Mundial, por ocasião dos cem anos do final deste conflito, que contou com a presença pela primeira vez do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.

Em uma solene cerimônia, a rainha Elizabeth II, de 92 anos, seguiu o evento desde a varanda de um edifício diante do cenotáfio, no centro de Londres, construído para lembrar os mortos.

A soberana observou o momento no qual o príncipe de Gales colocou uma coroa de papoulas em seu nome diante do monumento, situado na zona governamental de Londres.

Depois, o presidente alemão colocou uma oferenda floral em nome de seu país, após a qual o príncipe Charles fez sua própria oferenda, seguido de outros membros da família real, entre eles o duque de Cambridge – segundo na linha de sucessão ao trono.

O herdeiro à coroa depositou uma oferenda de papoulas em nome de seu pai, o duque de Edimburgo, que, aos 97 anos, se aposentou da vida pública.

Também depositaram oferendas florais a primeira-ministra britânica, a conservadora Theresa May, e o líder da oposição trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn.

Além disso, estiveram presentes ex-primeiros ministros, entre eles Tony Blair, Gordon Brown e John Major.

Antes de colocar as coroas de papoulas, todos os presentes fizeram dois minutos de silêncio quando o relógio Big Ben badalou às 11h local (9h, em Brasília).

A rainha esteve na sacada acompanhada por Camilla, duquesa de Cornualha, esposa do príncipe de Gales; e a duquesa de Cambridge, Kate, mulher do príncipe William.

À cerimônia de hoje assistiram representantes das Forças Armadas e de vários países, enquanto milhares de pessoas se reuniram neste ano no centro de Londres por ocasião da data.

Como todos os anos, o Reino Unido lembra o Armistício – selado na décima primeira hora, do décimo primeiro dia, do décimo primeiro mês de 1918 -, e em homenagem aos membros das Forças Armadas mortos em todos os conflitos desde a I Guerra Mundial.

É tradição no país que os cidadãos usem também desde o final de outubro até hoje o simbólico “Poppy” – um pequeno broche vermelho em forma de papoula -, com o qual homenageiam militares e ex-combatentes britânicos.

Philip de Edimburgo anunciou sua retirada dos compromissos oficiais no início do ano passado, mas em algumas ocasiões pontuais segue acompanhando sua esposa.

A cerimônia presidida pelo príncipe Charles é vista como mais um passo na transição que ocorre no seio da monarquia britânica devido à avançada idade de Elizabeth II, que reduziu o número de compromissos oficiais, especialmente as viagens para o exterior, para passá-los ao filho herdeiro.EFE