Principal partido da África do Sul elege novo presidente

Soweto – Um líder sindical que se tornou um dos homens mais ricos da África do Sul foi eleito o novo presidente do partido Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês) nesta segunda-feira.

A eleição de Cyril Ramaphosa, de 65 anos, despertou esperanças em seus seguidores de que a era de escândalos de corrupção que dominaram o partido tenha chegado ao fim.

Ramaphosa assume um partido que tem mostrado fragilidade nas urnas, conforme a população negra e pobre, seu maior círculo eleitoral, tem ficado cética sobre a capacidade do ANC de entregar as promessas de igualdade econômica e racial.

Vice-presidente do partido desde 2014, Ramaphosa recebeu 2.440 votos, 179 a mais do que seu rival, Nkosazana Dlamini-Zuma, ex-mulher do presidente Jacob Zuma e ex-presidente da União Africana.

O rand sul-africano se fortaleceu ante o dólar na última semana, com os investidores antecipando a vitória de Ramaphosa.

