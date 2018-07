Primeiros meninos resgatados na Tailândia receberão alta no domingo

Bangcoc – Os quatro primeiros menores resgatados de uma caverna do norte da Tailândia na qual ficaram presos durante mais de duas semanas junto com outros oito meninos e seu treinador receberão alta no próximo domingo, anunciaram nesta quarta-feira as autoridades.

O médico Thongchai Lertwilairattapong, inspetor-geral do Ministério de Saúde Pública da Tailândia, disse em entrevista coletiva que este primeiro grupo de garotos, de 14 a 16 anos, que saiu da caverna no último domingo, já come alimentos normalmente e dorme bem, sem a necessidade de sedativos.

Os quatro que foram resgatados na segunda-feira e os cinco que saíram no dia seguinte, entre eles o treinador, terão que esperar uma semana para poder voltar às suas casas.

Thongchai indicou que estas últimas nove pessoas também dormem normalmente, sem o uso sedativos.

Os médicos permitiram hoje, pela primeira vez, que os pais dos meninos resgatados no domingo e na segunda-feira pudessem entrar na ala do hospital provincial de Chiang Rai onde estão internados, embora com luvas e roupas especiais e tendo que manter uma distância de dois metros.

A medida é para evitar que os resgatados, que estão com a imunidade baixa, contraiam alguma doença que atrase sua recuperação.

Todos se recuperam bem e estão fora de perigo, apesar de terem perdido em média dois quilos de peso cada um durante os dias que permaneceram na caverna.