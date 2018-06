Primeiro-ministro recebe incumbência de formar Governo na República Tcheca

Praga – O presidente da República Tcheca, Milos Zeman, encarregou pela segunda vez a formação do Governo ao primeiro-ministro interino, Andrej Babis, para acabar com o bloqueio político que paralisa o país.

O empresário e líder da populista Aliança de Cidadãos Descontentamentos (ÂNUS) é primeiro-ministro de forma interina desde janeiro, quando ele mesmo renunciou ao não obter a confiança do Parlamento, mesmo vencendo as eleições de outubro de 2017.

O eurocético Zeman assegurou seu apoio a Babis para formar um Executivo estável junto aos sociais-democratas, embora deverá contar também com a abstenção dos comunistas para garantir uma maioria parlamentar.

A possibilidade de os comunistas tolerarem uma coalizão de Governo suporia uma posição de poder no Parlamento inédito para a formação desde a queda da ditadura comunista em 1989.

Após a nova incumbência de formar gabinete, espera-se que em questão de semanas o primeiro-ministro se apresente com sua equipe perante a Câmara baixa para a posse.

Milhares de pessoas protestaram ontem à noite no centro de Praga e de outras cidades do país para que o possível Executivo tcheco conte com a abstenção dos comunistas para governar.

Alguns cidadãos criticam o passado de Babis, acusado de colaborar com a polícia política comunista (Stb) na Tchecoslováquia comunista, e seu presente, pois é investigado por suposto fraude com fundos comunitários.

Babis disse hoje que quer ter o gabinete escolhido até 15 de junho, quando os sociais-democratas decidirão finalmente em uma consulta se governam em coalizão.

Caso Babis não triunfe em sua segunda tentativa de posse, será o chefe da Assembleia, Radek Vondracek, da populista ÂNUS, que decidirá o nome do futuro candidato a presidir o Executivo.

O magnata Babis é proprietário do grupo agroindustrial Agrofert e controla dois jornais de tiragem nacional, três canais de televisão e duas emissoras de rádio, o que gerou críticas de seus rivais durante a campanha eleitoral.