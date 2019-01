Primeiro-ministro de Taiwan anuncia renúncia após grande derrota eleitoral

Taipé – O primeiro-ministro de Taiwan, Lai Ching-te, anunciou nesta quinta-feira que amanhã apresentará sua renúncia, já aceita pela presidente Tsai Ing-wen.

“Hoje, o Parlamento revisou o orçamento total do Governo Central em 2019. O orçamento já passou e chegou o momento. Amanhã realizarei uma reunião do gabinete e apresentarei minha renúncia geral ao gabinete”, disse Lai, em declarações recolhidas em comunicado do Executivo.

Após a contundente derrota do governamental Partido Progressista Democrático (PPD) nas eleições locais de 24 de novembro de 2018, a renúncia de Lai era esperada para facilitar uma reorganização do Governo que alcance mais apoio popular e facilite a reeleição de Tsai no pleito do 2020.

Depois da derrota eleitoral, Lai antecipou que assumiria a responsabilidade do resultado “no momento apropriado”, em referência a uma eventual renúncia.

As informações do jornal local “Ziyou Shibao” publicadas nesta semana apontam que o ex-primeiro-ministro Su Tseng-chang será o sucessor de Lai, e que Chen Chi-mai – o candidato a prefeito derrotado na cidade sulina de Kaohsiung – será o vice-primeiro-ministro.

Su foi nomeado primeiro-ministro em 2006 pelo então presidente Chen Shui-bian, mas renunciou ao cargo em 2007 para concorrer às eleições presidenciais de 2008, que perdeu diante de Ma Ying-jeou, do Partido Kuomintang.

Um alto funcionário do PDP citado de forma anônima pelo jornal “Ziyou Shibao” disse que Su poderia ser uma boa ajuda para a presidente, já que conta com uma grande experiência.