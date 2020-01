Premiê da Ucrânia renuncia após gravação insinuar crítica ao presidente

Kiev — O primeiro-ministro da Ucrânia, Alexei Honcharuk, apresentou nesta sexta-feira sua renúncia ao presidente Vladimir Zelenski após a publicação de um áudio em que várias vozes, uma das quais supostamente dele, criticam a administração do mandatário.

Goncharuk, de 35 anos, postou uma carta aberta em sua página no Facebook, na qual se dissociou desses eventos, elogiou a gestão do presidente ucraniano e afirmou que já havia entregue o pedido de renúncia.

“Vim para o cargo com o objetivo de executar o programa do presidente. Ele é um exemplo de transparência e honestidade para mim. No entanto, para eliminar qualquer dúvida sobre nosso respeito e confiança no presidente, escrevi uma solicitação de renúncia e apresentei ao presidente com direito de trazê-lo ao Parlamento”, afirmou.

O primeiro-ministro, que estava no cargo desde agosto do ano passado, disse que o áudio comprometedor foi “manipulado” e procura “artificialmente” criar a ideia de que sua equipe não respeita o presidente, a quem descreveu como “um homem em quem os ucranianos depositam confiança sem precedentes”.

Goncharuk afirmou que Zelenski “tem todo o direito de avaliar a eficácia de cada membro de sua equipe, responsável por promover as mudanças que o país precisa”.

Nas gravações, divulgadas esta semana no YouTube, vozes semelhantes às do premier, da diretora-adjunta do Banco Nacional da Ucrânia, Ekaterina Rozhkova, e da Ministra das Finanças, Oksana Markarova, que podem ser ouvindo discutindo a política econômica e questionando as capacidades do presidente.

A voz que se assemelha à voz de Goncharuk afirma em um determinado momento que o chefe de Estado ucraniano é um “total profano em economia”.

Após as gravações terem sido tornadas públicas, vários deputados exigiram a renúncia de Goncharuk, que se defendeu dissociando-se do áudio e afirmando que continuaria com o seu trabalho.