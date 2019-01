Primeiras mulheres a entrarem em templo na Índia: “Quebrem o sistema”

São Paulo – Não há tradição que não possa ser revista. Graças à mobilização de dezenas de milhares de mulheres, duas indianas fizeram história na semana passada ao entrarem pela primeira vez em um dos santuários mais sagrados da religião hindu, o templo de Sabarimala.

Situado em Kerala, no sul da Índia, o templo era um dos poucos do país que ainda proibia a entrada de mulheres em “idade de menstruação”, definida entre os 10 e os 50 anos.

Pela crença hinduísta, mulheres menstruadas não devem participar de rituais religiosos ou entrar nos templos, pois são consideradas “impuras” e capazes de “distrair” os deuses. Em Sabarimala, a divindade homenageada, Ayyappa, é ainda por cima considerado celibatário.

Mas essa proibição mudou quando em setembro de 2018 uma decisão do Supremo Tribunal indiano permitiu o acesso de mulheres de qualquer idade ao templo em Kerala, após uma petição apoiada por milhares de mulheres argumentando que o costume violava a igualdade de gênero.

Sem surpresas, a vitória feminina foi vista como uma afronta aos tradicionalistas hindus que, de lá para cá, travaram diversas tentativas de mulheres que quiseram entrar no templo.

Na madrugada da última quarta-feira, porém, elas conseguiram. Na noite anterior, um cordão humano de 620 km ao longo de Kerala, formado por mulheres e homens em defesa da igualdade de gênero, foi o apoio que faltava para as duas indianas furarem a resistência dos radicais e entrarem pela primeira vez no templo de Sabarimala, desafiando uma tradição de centenas de anos.

Bindu Ammini, de 42 anos, e Kanaka Durga, de 44, já tinham tentado entrar no templo em dezembro, altura em que, como outras dezenas de mulheres, foram impedidas por manifestantes hindus contrários à permissão.

Vestidas de preto e com as cabeças cobertas com lenços, elas foram acompanhadas de escolta policial para entrar no templo em meio a uma multidão de homens na última quarta-feira.

2 women (Kanaka Durga n Bindu) below 50 years entered #SabarimalaTemple this morning, #Kerala CM confirms the news, priests close the temple for Shuddhi pic.twitter.com/0RPQvIRrsh — Nellutla Kavitha (@iamKavithaRao) January 2, 2019

Quando as mulheres deixaram o espaço, o sumo sacerdote de Sabarimala fechou o santuário para realizar rituais de “purificação”. Na sequência do feito histórico, irromperam protestos violentos e confrontos entre a polícia e manifestantes enfurecidos com a decisão, que terminaram com a detenção de mais de mil pessoas e pelo menos uma morte.

Furiosos: protesto de hindus tradicionalistas contrários à entrada de mulheres em templo de Kerala.

Temendo ameaças de manifestantes ortodoxos, Bindu Ammini e Kanaka Durga se esconderam e, com ajuda de um grupo de voluntários que apoiam a causa, se mudam de um lugar para outro para evitarem retaliação. Há dias longe de suas casas, famílias, filhos e trabalho, elas concederam uma breve entrevista à rede americana CNN em um ponto de encontro secreto.

“Não estou preocupada com minha segurança, mas com a segurança da sociedade”, disse Bindu Ammini. “Muitas pessoas estão lutando nas ruas e estou muito preocupada com isso”, destacou.

A batalha judicial também continua: no final do mês, a Suprema Corte da Índia avaliará petições que pedem a revisão do julgamento de setembro.

Há ainda uma forte resistência política: a pressão para abrir o templo para mulheres e meninas de todas as idades foi combatida por líderes de todo o espectro político indiano, tanto do Congresso, a principal oposição ao primeiro-ministro Narendra Modi e seu partido nacionalista hindu Bharatiya Janata quanto pelo próprio Modi, observa a CNN.