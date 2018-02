Primeira-ministra do Peru: Maduro não poderá entrar no país

Lima – A primeira-ministra do Peru, Mercedes Aráoz, declarou nesta quinta-feira que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não poderá entrar no país nem sobrevoar o espaço aéreo peruano se pretender comparecer à oitava Cúpula das Américas, que será realizada em Lima nos dias 13 e 14 de abril.

“Não pode entrar nem no território nem no céu peruano. Ele não pode entrar (no Peru) porque não está sendo bem-vindo”, disse Aráoz à emissora “Rádio Programas del Perú” (RPP).

A presidente do Conselho de Ministros e também segunda vice-presidente do Peru respondeu assim ao anúncio feito hoje por Maduro de que comparecerá à cúpula de Lima.