Primárias democratas chegam à segunda etapa em New Hampshire

São Paulo – Depois da votação em Iowa na semana passada, é a vez do estado americano de New Hampshire realizar eleições primárias nesta terça-feira, 11, para definir quem será o candidato do Partido Democrata que vai concorrer à Casa Branca com o presidente Donald Trump.

Os primeiros votos já foram depositados ainda na madrugada desta terça-feira, no pequeno distrito montanhoso de Dixville Notch, que, como é tradição, deposita seus votos logo depois da meia-noite.

Mas nada que vá afetar enormemente o resultado da eleição: o local contou com apenas cinco votos (três para o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, um para Pete Buttigieg e outro para Bernie Sanders). O pleito no restante do estado será para valer sobretudo depois das 13h (11h no horário local), quando todas as urnas são legalmente obrigadas a abrir.

New Hampshire é o segundo estado a realizar as suas prévias e, desta vez, espera-se que a divulgação do resultado seja menos confusa do que em Iowa — onde os resultados não foram divulgados na data prevista. Desta vez, os eleitores democratas escolhem seus candidatos usando cédulas eleitorais em vez do confuso modelo de “caucus” de Iowa, que é uma espécie de assembleia.

Será a hora de saber se os candidatos Pete Buttigieg e Bernie Sanders vão conseguir repetir o bom desempenho alcançado em Iowa (quando tiveram 26,2% e 26,1% dos votos, respectivamente). Eles foram seguidos por Elizabeth Warren (18%), Joe Biden (15,8%), Amy Klobuchar (12,3%), Andrew Yang (1%) e Tom Steyer (0,3%).

Os demais cinco pré-candidatos não tiveram votação suficiente para conseguir o apoio dos delegados estaduais que vão escolher, em julho, o candidato a presidente numa convenção nacional do Partido Democrata.

As pesquisas eleitorais colocam o senador Bernie Sanders como o favorito na disputa em New Hampshire. Ele tem 26,1% das intenções de voto, segundo a média das pesquisas calculada pelo site especializado FiveThirtyEight.

O jovem Pete Buttigieg – que foi a maior surpresa na votação em Iowa – aparece em segundo lugar, com 21,1% da preferência do eleitorado, seguido de Elizabeth Warren (12,7%), Joe Biden (12,2%) e Amy Klobuchar (9,6%). Michael Bloomberg é o nono, com 2,1%.

Entretanto, os eleitores que participam das primárias costumam definir seu voto em cima da hora, o que torna o resultado em New Hampshire imprevisível.

Nos últimos dias, os pré-candidatos democratas têm aumentado os ataques aos seus adversários. O ex-vice-presidente Joe Biden, por exemplo, elevou as críticas a Pete Buttigieg afirmando que o candidato tem pouca experiência política (ele foi prefeito da cidade de South Bend, Indiana).

Buttigieg, por sua vez, intensificou os ataques a Bernie Sanders, como uma forma de se diferenciar do senador, que é conhecido por defender políticas sociais, ligadas à esquerda.

A corrida democrata pela Casa Branca está apenas no começo. Mas, com o resultado da votação de New Hampshire, já deve começar a ficar mais claro quais são os candidatos que levarão a disputa até o fim.