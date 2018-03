Prévia das eleições na Itália aponta vitória para centro-direita

Roma – Resultados preliminares divulgados pelo Ministério do Interior da Itália na manhã desta segunda-feira, 5, mostram que a coalizão de centro-direita, do ex-premiê Silvio Berlusconi, obteve 37% dos votos nas eleições parlamentares do domingo, com 76% das sessões eleitorais já contabilizadas. O Movimento 5 Estrelas somou 31,9% e a coalizão de centro-esquerda, 23,46%.

Como nenhum agrupamento político obteve maioria absoluta, espera-se que as negociações para a formação de um governo sejam longas e difíceis.

Os resultados parciais mostram que o partido Liga, de direita, eurocético e anti-imigração, superou o tradicional Forza Italia, de Berlusconi, por 18% a 14% dos votos.

Além do Forza Italia, a outra força dominante da política italiana nas últimas décadas – a coalizão de centro-esquerda liderada pelo Partido Democrático, atualmente no poder – também perdeu força.