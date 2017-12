Presidente peruano busca apoio da OEA contra possível afastamento

Lima – O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, que enfrenta uma votação no Congresso esta semana que pode destituí-lo do cargo por acusações de corrupção que envolvem a Odebrecht, buscou nesta quarta-feira o apoio da Organização dos Estados Americanos (OEA).

O secretário-geral da OEA, Luis Almagro, disse no Twitter que, após um pedido de Kuczynski, a entidade está finalizando os planos para enviar uma equipe ao Peru para “acompanhar a situação política atual”.

Kuczynski nega veementemente as acusações contra ele, e apoiadores têm dito que a votação marcada para quinta-feira pelo Congresso, que é controlado pela oposição, representa uma tentativa de golpe.

Em uma carta publicada por Almagro no Twitter, Kuczynski aponta para esforços da oposição no Congresso para derrubá-lo da Presidência, assim como uma tentativa similar de forçar a saída do procurador-geral e de três magistrados da Corte Constitucional.

O presidente, de centro-direita, pediu à OEA que acompanhe a votação de quinta-feira.

As ações da oposição constituem “um ataque à ordem democrática e ao exercício legítimo do poder”, escreveu Kuczynski.

O partido opositor de direita que controla o Congresso, Força Popular, nega estar tomando ações antidemocráticas e descreveu seus esforços para remover Kuczynski, o procurador-geral e os magistrados da Corte como medidas dentro da Constituição que fazem parte de seu combate à corrupção.

As acusações contra Kuczynski têm como base seus laços comerciais recentemente descobertos, e que ele negava anteriormente, com a empreiteira Odebrecht [ODBES.UL], que está no centro do maior escândalo de corrupção na América Latina.

Kuczynski tem dito repetidamente que não houve nada de errado, e a Odebrecht afirma que os laços com o atual presidente peruano aparentemente não fazem parte do esquema de corrupção com políticos.

Em consequência da crise que atinge o país, o governo peruano cancelou nesta quarta-feira um leilão de um projeto de cobre avaliado em 2 bilhões de dólares, de acordo com duas fontes do governo.