Presidente eleito do México diz que apoia renegociação do Nafta

Cidade do México – O presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que apoia a obtenção de um acordo no processo de renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) com os Estados Unidos e o Canadá. No momento, as conversas estão paralisadas devido a demandas do governo de Donald Trump.

Lopez Obrador afirmou, ainda, que irá propor que sua própria equipe de especialistas seja incluída nas negociações. O candidato vencedor disse que fará essa proposta em uma reunião nesta terça-feira com o atual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

López Obrador disse, também, que irá respeitar a atual equipe de negociadores e deixá-los continuar representando o México até que ele tome posse no dia 1º de dezembro. No entanto, ele ressaltou que deseja informações sobre o que está sendo discutido e que quer “ajudar o máximo possível”.

O presidente eleito do México também agradeceu a Trump por enviar uma mensagem o parabenizando e disse que entrará em contato com o líder americano para “chegar a um entendimento”. Em entrevista à rede de TV Televisa, López Obrador comentou que o tuíte de Trump foi “muito respeitoso” e acrescentou que “queremos manter uma relação respeitosa com o governo americano”.

“Nunca vamos desrespeitar o governo americano porque queremos que eles nos respeitem. Estamos conscientes da necessidade de manter boas relações com os EUA“, disse o presidente eleito do México. Fonte: Associated Press.