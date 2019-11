Presidente eleito da Argentina e Nicolás Maduro comemoram soltura de Lula

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, voltou a usar o Twitter para elogiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como já havia feito na noite de quinta-feira, 7. Ele disse ser comovente a “fortaleza de @LulaOficial” para enfrentar essa “perseguição” que, segundo ele, é a definição do “processo judicial arbitrário a que foi submetido”. “Sua fortaleza demonstra não apenas o compromisso, mas também a imensidão desse homem”, escreveu.

Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre. ¡Viva #LulaLivre! pic.twitter.com/Y8hKAiJvWe — Alberto Fernández (@alferdez) November 8, 2019

Sua vice na chapa e ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner também foi ao Twitter comentar a liberdade do político aliado. “Cessa hoje uma das maiores aberrações da lei na América Latina: a privação ilegal da liberdade do ex-presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva”, escreveu.

Cesa hoy una de las aberraciones más grandes del Lawfare en Latinoamérica: la privación ilegítima de la libertad del ex Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. #LulaLivre pic.twitter.com/Hev11DAe50 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 8, 2019

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também comemorou a saída do petista da prisão, classificando o ex-presidente brasileiro como um “líder humanista, antineoliberal e mundial”.

“O povo venezuelano está feliz e saúda a libertação de Lula. Compartilhamos este momento de felicidade”, disse Maduro em ato de governo, que foi transmitido de forma obrigatória por todas as estações de rádio e televisão da Venezuela, enquanto os telespectadores assistiam a imagens da saída de Lula da prisão.

¡La Verdad Triunfó en Brasil! En nombre del pueblo de Venezuela, expreso mi más profunda alegría por la liberación de mi hermano y amigo @LulaOficial, quien nuevamente estará en las calles para liderar las causas justas de los brasileños y brasileñas. ¡Viva #LulaLibre! pic.twitter.com/q5GTbbwWIb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 8, 2019

Sorridente, Maduro aplaudiu e gritou várias vezes “viva Lula” no palácio presidencial de Miraflores.

“A América do Sul está se mexendo, uma nova onda de povos livres se levanta. O importante é ter povos mobilizados”, comentou Maduro, após se referir a Lula como “grande companheiro e irmão” do falecido presidente venezuelano Hugo Chávez, que governou entre 1999 e 2013.

Saída de Lula da prisão

Lula saiu nesta sexta-feira, 8, da sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde estava preso havia um ano e sete meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na véspera, de que as penas só sejam cumpridas após o esgotamento de todos os recursos legais, o chamado trânsito em julgado.11

Ainda na noite de quinta-feira, após a decisão do Supremo, Fenández já havia festejado a medida. Em sua conta pessoal no Twitter, o político comemorou como uma vitória e escreveu a hashtag “LulaLivreAmanhã”.

“O Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu que as condenações à prisão somente são executáveis uma vez que os recursos tenham se esgotados. É a mesma coisa que nós temos reclamado na Argentina há alguns anos. Valeu a pena a demanda de muitos! #LulaLivreAmanhã!”, escreveu.

Peronista moderado e pragmático, Fernández foi a surpresa da eleição na Argentina, despontando como favorito em agosto, ao obter 48% dos votos nas primárias, impulsionado por uma oposição peronista unificada e Cristina. Eles venceram a eleição e no dia da vitória, Fernández gritou “Lula Livre” para seus eleitores.

(Com Estadão Conteúdo e EFE)