Presidente do Uruguai demite ministro da Defesa e comandante do Exército

Montevidéu — O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, demitiu nesta segunda-feira o ministro de Defesa, Jorge Menéndez, e o chefe do Exército, José González, por omissões em uma confissão de um crime de um ex-militar condenado em um caso relacionado com o desaparecimento e a morte de um guerrilheiro em 1973.

Vázquez também demitiu o subsecretário de Defesa, Daniel Montiel, e dois integrantes do Tribunal de Honra do Exército que julgaram a ação de José Nino Gavazzo e Jorge Silveira.

As demissões ocorreram depois de o jornal “El Observador” ter divulgado atas do Tribunal de Honra que incluíam uma nova confissão de Gavazzo. No documento, ele admite ter jogado no Rio Negro o corpo do guerrilheiro Roberto Gomensoro.