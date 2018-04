Presidente do Sudão ordena libertação de todos os presos políticos

Cartum – O presidente do Sudão, Omar al Bashir, ordenou nesta terça-feira a libertação de “todos os presos políticos no país” em resposta a um pedido dos partidos e grupos que participam de um processo de diálogo nacional, informou a agência oficial de notícias “Suna”.

Um decreto presidencial detalha que “a libertação dos presos políticos fortalece o espírito de reconciliação, harmonia nacional e a paz”.

A fonte destacou que o decreto “abre as portas para a participação de todas as forças políticas na consulta sobre assuntos nacionais”, assim como na fase seguinte para “preparar uma Constituição permanente no país”.

Segundo o Ministério de Estado da presidência, citado pela agência, esta ordem terá efeito “imediato”, mas não foram dados mais detalhes sobre o número de presos libertos nem quando acontecerá a libertação.

Dezenas de pessoas foram detidas em janeiro deste ano no Sudão por protestarem contra reformas econômicas e a alta dos preços de bens básicos, e 80 deles foram libertos um mês depois.

A inflação no Sudão chegou a 52,37% em janeiro de 2018 – em dezembro marcava 25,15% -, o que representa uma alta de quase 100% causada principalmente pela desvalorização da moeda local em relação ao dólar.