Presidente do Peru Kuczynski apresenta renúncia

Lima- O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, apresentou sua renúncia ao Congresso nesta quarta-feira, na véspera de uma votação impeachment, depois que alegações de compra de votos abalaram seu governo de centro-direita, disseram duas fontes do governo à Reuters.

Kuczynski, um ex-banqueiro de Wall Street de 79 anos que deveria se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma cúpula regional no Peru no próximo mês, planeja anunciar sua decisão em uma mensagem à nação ainda nesta quarta-feira, segundo uma terceira fonte governamental.

Mais informações em instantes.