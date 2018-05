Presidente do Parlamento iraniano chama Trump de “narcisista e ignorante”

Teerã – O presidente do Parlamento do Irã, Ali Larijani, descreveu nesta quarta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um indivíduo “narcisista e ignorante na política”, em reação à retirada americana do acordo nuclear de 2015.

Larijani se perguntou se “é uma honra desempenhar o papel dos bandidos e ser uma marionete de um grupo de responsáveis sem-vergonhas da região como o regime sionista (Israel)”.

Durante seu discurso em uma sessão aberta do Parlamento, ele relembrou alguns dos “atos estúpidos” protagonizados por Trump.

“Esta pessoa um dia na frente dos líderes do mundo na ONU anuncia que vai destruir o líder da Coreia do Norte” e, outro dia, “se esquece totalmente das suas palavras e diz que ele é uma pessoa respeitosa para negociar”, criticou Larijani.

Ele também citou as mudanças bruscas ocorridas na Síria, onde Trump disse que queria tirar as tropas americanas e dois dias depois efetuou bombardeios.

“O senhor Trump acha que a história dos países e das mentes das nações é esquecida e está se tornando inconsciente como a dele”, ironizou.

O presidente do Parlamento iraniano, cuja família é das mais poderosas na política do país, se perguntou se estas medidas “não são uma vergonha para um país que diz ser líder mundial?”.

Ali Larijani fez estas declarações depois que um grupo de deputados ateasse fogo na bandeira dos EUA e a um documento que representava o acordo nuclear.

Trump anunciou ontem a retirada dos EUA do acordo nuclear, assinado em 2015, entre Teerã e seis grandes potências, e que voltará a impor sanções econômicas ao Irã.

Diante esta decisão, o presidente iraniano, Hassan Rohani, disse que por enquanto o Irã “continuará” no pacto e negociará com os demais signatários – Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha – para comprovar se preservarão o acordo.