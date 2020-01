Presidente do Paraguai contrai dengue em meio a surto no país

Assunção — Um surto de dengue que tem afetado milhares de paraguaios nas últimas semanas chegou ao palácio presidencial, com a confirmação de que o presidente do país, Mario Abdo, está com a doença.

O ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, disse nesta quarta-feira que o presidente de 48 anos ficou doente durante uma viagem ao leste do Paraguai e retornou à capital, Assunção, onde o diagnóstico foi confirmado. Ele recebeu orientação para descansar.

“O resultado do exame de sangue confirma efetivamente que o presidente tem dengue”, disse Mazzoleni em entrevista coletiva.

“Ele cumprirá sua agenda em Mburuvicha Roga (a residência presidencial) com algumas restrições”, afirmou ele, acrescentando que o presidente está em “boas condições gerais”.

O diagnóstico ressalta a potencial gravidade do surto da doença no Paraguai, que tem a segunda maior incidência de dengue na América do Sul, atrás do Brasil. Um surto grave em 2013 deixou 250 mortos no país.

A Organização Mundial da Saúde diz que a incidência de dengue, que causa febre alta e dor nas articulações, vem crescendo rapidamente nas últimas décadas. Não existe tratamento específico, mas a detecção e cuidados precoces reduzem os riscos associados à doença.