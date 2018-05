Presidente do Irã diz que país enriquecerá “mais urânio do que nunca”

Teerã – O presidente do Irã, Hassan Rohani, afirmou que se as negociações para manter o acordo nuclear com as potências europeias não tiver sucesso seu país vai enriquecer “mais (urânio) do que nunca nas próximas semanas”. Ele fez a declaração nesta terça-feira, 8, momentos depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, confirmar a retirada dos Estados Unidos do pacto assinado em 2015.

Ainda segundo Rohani, o prazo para negociar com outras potências mundiais para manter o acordo é “curto”.

Ele ordenou que o ministro de Relações Exteriores iraniano dialogue com Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha para manter o acordo.

Mais cedo nesta terça-feira, ele admitiu que a economia de seu país pode enfrentar problemas se o pacto for anulado. Fonte: Associated Press.