Presidente do Irã adverte Trump: guerra seria mãe de todas as guerras

DUBAI (Reuters) – O presidente iraniano, Hassan Rouhani, advertiu neste domingo o presidente dos EUA, Donald Trump, para não tomar medidas hostis contra o Irã, dizendo que “os Estados Unidos deveriam saber… que guerra contra o Irã é a mãe de todas as guerras”, segundo a agência estatal de notícias IRNA.

O Irã está enfrentando um aumento na pressão dos Estados Unidos e possíveis sanções após Trump decidir retirar os Estados Unidos de um acordo internacional de 2015 sobre o programa nuclear do Irã.

Dirigindo-se a uma reunião de diplomatas iranianos, Rouhani disse: “Sr. Trump, não brinque com a cauda do leão, isso só levaria ao arrependimento”.

“Os Estados Unidos deveriam saber que a paz com o Irã é a mãe de toda paz, e a guerra com o Irã é a mãe de todas as guerras”, disse Rouhani.

“Eles não estão em posição de incitar a nação iraniana contra segurança e os interesses do Irã”, disse Rouhani, aparentemente em referência a notícias sobre as tentativas de Washington para desestabilizar o governo islâmico do Irã.

Em Washington, funcionários norte-americanos familiarizados com o assunto disseram à Reuters que o governo Trump lançou uma ofensiva de discursos e comunicações on-line destinadas a incentivar o descontentamento e ajudar a pressionar o Irã a pôr fim ao seu programa nuclear e ao apoio a grupos militantes.