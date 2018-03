Presidente do Comitê Olímpico Internacional visita a Coreia do Norte

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quinta-feira o início de uma visita oficial a Coreia do Norte de seu presidente Thomas Bach, no que apresenta como uma nova iniciativa diplomática na península depois dos Jogos de Inverno em Pyeongchang.

“O presidente Thomas Bach está atualmente em uma visita à República Popular da Coreia”, informou o COI em um comunicado.

A visita “responde a um convite do Comitê Nacional Olímpico (CNO) norte-coreano”, afirma o texto, segundo o qual o convite aconteceu durante as conversações de janeiro em Lausanne sobre a participação da Coreia do Norte nos Jogos de Pyeongchang.

A agência sul-coreana Yonhap já havia informado sobre a presença de Bach no aeroporto de Pequim, antes de embarcar em um avião da Air Koryo, companhia norte-coreana, com destino à capital Pyongyang.

A delegação do COI chegou nesta quinta-feira a Pyongyang e deve deixar o país em 31 de março.

Durante a visita do presidente Bach, as reuniões devem abordar “o desenvolvimento do esporte na República Popular da Coreia, depois da exitosa participação” de seus atletas nos Jogos de Inverno de Pyeongchang, assim como a preparação dos atletas norte-coreanos “para uma classificação ou uma participação nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, nos Jogos de Inverno de 2022 em Pequim e nas edições dos Jogos da Juventude de 2020 e 2022”, destacou o COI.