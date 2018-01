Presidente do COI anuncia reunião com dirigentes das duas Coreias

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, se reunirá no dia 20 de janeiro, em Lausanne, na Suíça, com representantes das Coreias do Sul e Norte, e também com membros do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, que começará em fevereiro.

De acordo com comunicado divulgado pela organização, o dirigente propôs um encontro para discutir e chegar a uma decisão sobre participação dos norte-coreanos na competição poliesportiva, que acontecerá entre os dias 9 e 25 do próximo mês.

Os dois países serão representados pelos respectivos presidentes dos comitês olímpicos locais, de acordo com a nota do COI.

“O COI decidirá o formato de participação, incluídas questões relacionadas com o protocolo oficial (bandeira, hino, cerimônias, uniforme, etc.)”, informa o comunicado.

O anúncio acontece um dia depois que Bach mostrou “satisfação” com os gestos de aproximação política entre as duas Coreias, em especialmente, pela iniciativa de permitir a participação do do Norte nos Jogos de Inverno, que acontecerá no vizinho do Sul.

Em encontro de cúpula com delegados dos governos dos países, o primeiro em mais de dois anos, o regime norte-coreano aceitou convite para participar de PyeongChang 2018, garantindo que enviará missão diplomática para o evento.