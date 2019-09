Presidente de Israel encarrega Netanyahu de formar novo governo

São Paulo – O presidente de Israel, Reuven Rivlin, anunciou nesta quarta-feira que encarregou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de formar o próximo governo, após eleições legislativas que mergulharam o país em um impasse político.

“A responsabilidade de formar o próximo governo será dada ao primeiro-ministro e líder do Likud, Benjamin Netanyahu”, disse a presidência em comunicado.

Netanyahu e seu principal opositor, o general Benny Gantz do partido Azul e Branco, sigla que conquistou a maioria das cadeiras do parlamento israelense, chamado de Knesset, haviam se reunido na segunda-feira com o presidente Rivlin para que tentassem chegar a um acordo para formar um governo de união, onde ambos poderiam se revezar no cargo de primeiro-ministro.

Eleições israelenses

Nas eleições de 17 de setembro, o partido Azul e Branco (centro), de Benny Gantz, conquistou 33 cadeiras, enquanto o Likud, de Benjamin Netanyahu (direita), obteve 31.

Com o apoio de seus aliados, os partidos conservadores e religiosos, por um lado, e os progressistas e árabes, por outro, Netanyahu e Gantz obtiveram 55 e 54 deputados, respectivamente, e não atingiram o limite dos 61 para garantir a maioria na assembleia.

A aliança árabe ressaltou que sua intenção era ajudar a tirar Netanyahu do poder, sem necessariamente apoiar as políticas de Benny Gantz. A Lista Unida de partidos árabes obteve 13 deputados e se tornou a terceira força política no Parlamento.

Netanyahu tem seis semanas para formar governo

O primeiro-ministro tem a partir de agora um prazo de seis semanas para angariar mais apoiadores e conseguir formar governo. Caso não consiga, existe a possibilidade da oportunidade ser oferecida a Gantz, ou de novas eleições serem convocadas.

Israel já passou por dois processos eleitorais em 2019. Em abril Netanyahu já havia sido escolhido para formar governo e não conseguiu, levando à dissolução da Knesset. Os resultados no início do ano foram similares aos do pleito de setembro, com Gantz e Netanyahu praticamente empatados.