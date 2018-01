Presidente da Turquia adia viagem ao Brasil, Uruguai e Venezuela

Istambul – O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta terça-feira que adiou a viagem oficial que faria a Venezuela, Uruguai e Brasil, que tinha programado para fevereiro.

“A visita à América do Sul, programada após visitar o Vaticano, foi posposta. A viagem da semana que vem se limitará ao Vaticano e à Itália”, afirma um comunicado no site do presidente, sem especificar os motivos da mudança de agenda.

O governante turco pretendia iniciar sua viagem latino-americana após a visita ao Vaticano e o encontro com o papa Francisco no próximo dia 5 de fevereiro.

A Turquia segue desde 2006 uma estratégia de abertura com a América Latina e o Caribe, o que se traduziu na abertura de numerosas novas embaixadas nos países americanos e em várias visitas mútuas de alto nível.