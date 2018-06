Presidente da Síria diz que não faz sentido negociar com EUA

Moscou – O presidente da Síria, Bashar al-Assad, afirmou que negociar com os Estados Unidos não faz sentido, em entrevista ao canal de televisão da Rússia “NTV”, que divulgou alguns trechos do encontro nesta sexta-feira.

“O diálogo e as negociações com os oponentes, e não só com os oponentes, costumam dar resultados. Mas desde as primeiras negociações com os Estados Unidos, em 1974, nunca houve resultado”, disse ele.

De acordo com Assad, os governos americanos têm as mãos atadas para negociar, porque são reféns de grandes corporações.

“Podem dizer o que alguém quer ouvir, mas fazem tudo ao contrário. A situação não poderia ser piorar, e (o presidente dos EUA, Donald) Trump é um claro exemplo. Neste momento, debater com os americanos é uma perda de tempo. Não vamos falar com os americanos pelo mero fato de serem americanos”, ressaltou.

O líder sírio disse estar “preparado para negociações com resultado”, mas não acredita que “a política americana mude em um futuro próximo”.