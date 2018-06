Presidente da Rússia e príncipe saudita terão reunião sobre petróleo

Moscou- O presidente da Rússia, Vladimir Putin, planeja se encontrar com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, quando o monarca visitar o país para a abertura da Copa do Mundo, disse a jornalistas nesta quarta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov disse que os dois devem discutir o acordo global sobre cortes na produção de petróleo no qual Arábia Saudita e Rússia são líderes, mas não pretendem discutir uma saída do pacto.

O príncipe herdeiro Mohammed está entre os diversos líderes de países que irão visitar a Rússia para a abertura da Copa do Mundo, segundo Peskov.