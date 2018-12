Presidente da Nigéria nega ter morrido e dado lugar a sósia

Abuja – O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, negou no domingo alegações de que ele morreu e foi substituído por um sósia, rompendo o silêncio sobre um rumor que tem circulado em redes sociais há meses.

Buhari, que está concorrendo à reeleição em fevereiro, passou cinco meses no Reino Unido no ano passado em tratamento para uma doença que não foi divulgada. Uma teoria amplamente divulgada em redes sociais -e por alguns adversários políticos- foi que ele teria sido substituído por um sósia do Sudão chamado Jubril.

Nenhuma evidência foi apresentada, mas vídeos que fazem a alegação tiveram milhares de visualizações no Youtube e no Facebook.

“Sou eu de verdade, eu garanto. Eu logo comemorarei meu aniversário de 76 anos e estarei forte”, disse Buhari a nigerianos em uma sessão de Congresso na Polônia, onde participou de uma conferência, quando questionado sobre Jubril.

“Muitas pessoas esperavam que eu morresse durante a minha saúde fragilizada”, disse ele, acrescentando que aqueles que espalharam esses rumores eram “ignorantes e irreligiosos”.