Presidente da Itália tenta retomar coalizão com M5S e Liga

Roma – A Itália busca uma saída de última hora para quase três meses de instabilidade política nesta quarta-feira, com o maior partido do país considerando retomar tentativas para formar um governo de coalizão com a sigla de extrema-direita Liga, disse uma fonte.

As duas legendas anti-establishment, o Movimento 5 Estrelas e a Liga, haviam abandonado planos de assumir o poder em conjunto durante o final de semana depois que o presidente da Itália, Sergio Mattarella, rejeitou a proposta dos partidos de composição de gabinete.

O veto de Mattarella para que o eurocético de 81 anos Paolo Savona assumisse o Ministério da Economia pareceu colocar o país a caminho de novas eleições e desencadeou um ataque especulativo contra os mercados financeiros italianos.

Agora, os partidos estão tentando encontrar “um meio-termo em outro nome” para o ministério, disse a fonte próxima ao Movimento 5 Estrelas, o maior partido único no novo Parlamento italiano.