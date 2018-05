Ex-diretor do FMI é o novo primeiro-ministro da Itália

Milão – O presidente da Itália, Sergio Matterella, indicou o ex-diretor do Fundo Monetário Internacional Carlo Cottarelli como primeiro-ministro interino nesta segunda-feira, com a função de formar um novo governo e levar estabilidade ao turbulento panorama político e constitucional do país.

A terceira maior economia da zona do euro tem buscado um novo governo desde eleições inconclusivas em março, com forças anti-establishment abandonando seus esforços para formar uma coalizão governista durante o final de semana, após impasse com o presidente devido a sua escolha para o Ministério da Economia.