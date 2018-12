Hungria sanciona “lei da escravidão”

Budapeste – O presidente da Hungria, János Áder, informou nesta quinta-feira que sancionou a polêmica lei que eleva de 250 para 400 o número de horas extras que os trabalhadores do país podem fazer no ano, medida que gerou uma série de protestos.

“Constatei que a lei não limita as disposições em defesa dos trabalhadores”, argumentou Áder em nota divulgada pela presidência.

Chamada pelos críticos de “lei da escravidão”, a polêmica lei estabelece um máximo de 400 horas extras anuais para os húngaros. Assim, alguns podem passar a trabalhar seis dias por semana.

Além disso, o texto permite que os empresários só paguem os valores dessas horas adicionais em 36 meses.

Após a aprovação da lei na semana passada, uma série de protestos foi organizada em Budapeste e outras cidades do país. As manifestações uniram oposição, sindicatos e organizações civis.

Apesar das horas extras serem “voluntárias”, os críticos da lei alertam que os trabalhadores que se neguem a aceitá-las ficarão marcados pelos empresários e correrão risco de demissão.

O presidente da Hungria, do partido conservador nacionalista Fidesz, discordou da visão dos críticos e disse que os empregadores não poderão punir os funcionários que se negarem a aceitar as horas extras. E alegou que a lei não diminui a capacidade dos sindicatos de oferecer proteção aos trabalhadores para convênios coletivos.

O Momentum, partido que está fora do parlamento mas participou ativamente das manifestações, reagiu chamando o presidente de “servil” e alertou que organizará um novo protesto amanhã em frente ao Palácio Sandor, sede da presidência.

Vários partidos de oposição e os sindicatos convocaram uma passeata para amanhã para pedir que o presidente volte atrás.

A polêmica lei foi aprovada pela maioria parlamentar do Fidesz, também partido do primeiro-ministro, o nacionalista Viktor Orbán. As novas regras entram em vigor no dia 1º de janeiro.