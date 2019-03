Presidente da França revela plano para “renascimento europeu”

PARIS – O presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma forte defesa da Europa em uma coluna de jornal publicada em todos os 28 países membros da União Europeia, na qual lança ideias para um “renascimento europeu”, antes de eleições no bloco marcadas para maio.

Chamando a votação de “decisiva” e alertando que a Europa pode estar em perigo, suas palavras soaram como um chamado de atenção para o bloco em um momento em que ele busca uma reforma da União Europeia.

A coluna de Macron coincide com o aumento de tensões no Ocidente, em meio às políticas de Donald Trump nos Estados Unidos e a saída do Reino Unido da UE. Além disso, uma postura mais assertiva da China e da Rússia também representam grandes desafios ao bloco de países.

Uma série de propostas feitas na coluna, que foi publicada nesta terça-feira em jornais que vão desde o britânico Guardian ao alemão Die Welt e o espanhol El País, tem como objetivo proteger os cidadãos europeus, dando ao bloco novo ânimo diante da competição global.

“Nas próximas semanas, as eleições europeias serão decisivas para o futuro de nosso continente. A Europa nunca foi tão necessária quanto agora desde a Segunda Guerra Mundial e a Europa nunca esteve em tanto perigo”, escreveu Macron na coluna. “O nacionalismo oferece nada. É um projeto de rejeição.”

(Por John Irish e Marine Pennetier)