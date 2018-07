Presidente da França demite funcionário que agrediu manifestante

Um colaborador do presidente da França, Emmanuel Macron, que aparece em um vídeo agredindo um manifestante em 1º de maio passado, será demitido – informou o gabinete da Presidência à AFP nesta sexta-feira (20).

No polêmico vídeo, Alexandre Benalla, equipado com um capacete de Polícia, aparece segurando uma jovem pelo pescoço, depois de agredir violentamente um manifestante que já estava no chão, cercado por agentes do Batalhão de Choque.

O Ministério Público de Paris também disse que Benalla foi detido, acusado de atos de violência em reunião por parte de uma pessoa encarregada de uma missão do serviço público, usurpação de cargo e uso ilegal de insígnias reservadas à autoridade pública, assim como de cumplicidade no desvio de imagens de câmeras de segurança.

Na investigação, três policiais foram suspensos de forma cautelar por terem extraído imagens das câmeras de vigilância e de terem-nas transmitido para Benalla, relatou uma fonte próxima do caso.

Benalla foi o responsável pela segurança de Macron durante a campanha presidencial, antes de ser nomeado “responsável de missão” no Eliseu.