Presidente da Comissão Europeia diz que não haverá renegociação do Brexit

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que “não há espaço para renegociação, mas esclarecimentos adicionais são possíveis” em relação ao acordo do Brexit.

No Twitter, Juncker destacou que se encontrará hoje com a primeira-ministra britânica, Theresa May, em Bruxelas. Ontem, May cancelou por tempo indeterminado a votação do pacto para saída da União Europeia (UE), diante da possibilidade de uma derrota no Parlamento britânico.

“Continuo convencido de que o acordo do Brexit que temos é o melhor – e único – pacto possível”, escreveu Juncker na rede social.