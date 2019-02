Presidente da Colômbia recebe alta de cirurgia neste sábado

Bogotá – O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, receberá alta do hospital neste sábado, após a confirmação de que o tumor maligno retirado de sua próstata estava limitado ao local, informou nesta sexta-feira a equipe médica.

“O tumor estava confinado à glândula (prostática). As bordas, margens e gânglios correspondentes a área cirúrgica são negativos para o tumor, o que nos confere um prognóstico excelente”, disse o urologista Felipe Gómez no hospital Santa Fé de Bogotá.

“Estamos prevendo a saída do senhor presidente para amanhã”, revelou o médico, responsável pela equipe que realizou a intervenção.

No período de recuperação, Santos “não estará incapacitado, mas terá limitações” para viagens longas e esforços físicos durante algum tempo.

Os médicos retiraram completamente a glândula prostática e estimam que não serão necessários tratamentos adicionais, como quimioterapia.

Santos, 61 anos, foi operado na quarta-feira passada de um pequeno tumor na próstata, detectado em um exame de rotina na Colômbia e confirmado em exames realizados no Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York.

O presidente aproveitou a situação para pedir aos colombianos que façam exames de próstata, especialmente se há antecedentes deste tipo na família.

Luis Fernando, irmão do presidente, fez a mesma operação há 14 anos e hoje segue em perfeito estado de saúde. “Um a cada seis homens com mais de 50 anos tem probabilidade de ser diagnosticado com câncer de próstata”, lembrou Santos.

O presidente colombiano é o quinto líder regional a ter um câncer diagnosticado, após Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, o venezuelano Hugo Chávez e o paraguaio Fernando Lugo.