Presidente colombiano recebe secretário da Defesa dos EUA

Bogotá – O presidente da Colômbia, Iván Duque, recebeu nesta sexta-feira na Casa de Nariño, a residência oficial do governo, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, que está em Bogotá em sua primeira viagem pela América do Sul.

Productiva reunión con el Secretario de Defensa de los EE.UU., James N. Mattis. Dialogamos de temas relacionados con la seguridad del hemisferio y el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales. @DeptofDefense pic.twitter.com/2ssbUcf5tK — Iván Duque (@IvanDuque) August 17, 2018

“Produtiva reunião com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, James N. Mattis. Conversamos de temas relacionados à segurança e ao fortalecimento das nossas relações bilaterais”, escreveu Duque no Twitter.

Embora mais detalhes não tenham sido divulgados, Mattis tinha dito ontem que o principal motivo da sua visita era “ouvir”, especialmente levando em conta que Duque assumiu o carago há pouquíssimo tempo.

Em tom descontraído, ele disse ontem aos jornalistas que o acompanham estes dias no avião oficial que previa que o encontro fosse como a primeira visita a um costureiro, quando o principal é tirar as medidas para poder trabalhar em algo concreto depois. Mesmo assim, revelou que com certeza um dos temas seria “a trágica situação da Venezuela”, com o objetivo de ver como o Executivo em Washington pode ajudar à Colômbia a enfrentar o aumento de refugiados. Outros temas poderiam ser o processo de paz na Colômbia, a Otan e a violência na Nicarágua.

Além de Duque, Mattis se encontrará hoje o ministro da Defesa colombiano, Guillermo Botero, na sede do órgão. A previsão é de que eles tratem da cooperação militar entre as duas nações e os novos desafios das Forças Armadas da Colômbia.

Com a parada em Bogotá, Mattis conclui a viagem pela que passou por Brasília, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Santiago.