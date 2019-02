Presidente angolano Dos Santos vai deixar poder em 2018

Luanda – O presidente angolano, José Eduardo dos Santos, disse nesta sexta-feira que planeja renunciar em 2018 após ocupar a Presidência desde 1979, o que faz dele um dos líderes africanos há mais tempo no poder.

Angola, membro da Opep e segundo maior exportador de petróleo da África atrás da Nigéria, recebe mais de 90 por cento de sua receita externa através de exportação de petróleo.

A próxima eleição do país será realizada em 2017.

“Tomei a decisão de me afastar e terminar minha vida política em 2018”, disse Dos Santos em discurso transmitido pela rádio durante encontro do órgão de decisões do partido governista.

O encontro do partido MPLA foi convocado, entre outras questões, para planejar a convenção de escolha de uma nova liderança neste ano e atacar uma crise econômica causada pelo baixo preço do petróleo.