Presença de Pence na cúpula ratifica interesse dos EUA, diz Vizcarra

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, afirmou nesta terça-feira que a presença do vice-presidente dos Estados Unidos, Michael Pence, na oitava Cúpula das Américas em Lima, ratifica o interesse do seu país em participar, após o cancelamento da visita do presidente americano, Donald Trump.

Em entrevista coletiva, Vizcarra declarou que “teria sido favorável e importante a presença do presidente Trump, mas imediatamente recebemos a confirmação de que quem o substituirá é o vice-presidente Pence”.

O chefe de Estado ressaltou que “isso quer dizer que os Estados Unidos ratificam a importância de participar da cúpula”.

O tema central da cúpula é a governabilidade democrática frente à luta contra a corrupção, e os 33 Estados participantes emitirão um compromisso de ações ao término do encontro.

O governo americano anunciou hoje que Trump cancelou sua viagem ao Peru, durante a qual participaria na sexta-feira e no sábado da Cúpula das Américas, para concentrar-se nos eventos na Síria.