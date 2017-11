Premiê russo diz que clima das relações com EUA é “repulsivo”

Moscou – O primeiro-ministro da Rússia, Dmitri Medvedev, afirmou nesta quinta-feira que a crise entre Moscou e Washington se deve ao “clima repulsivo” que existe nas relações bilaterais, e não a algo pessoal entre os líderes dos dois países.

“O problema não são as nossas relações pessoais (com dirigentes dos Estados Unidos), embora estas também sejam importantes”, disse o chefe do Executivo russo em entrevista para cinco emissoras de televisão russas.

Na entrevista, Medvedev afirmou que tem a impressão que uma série de políticos americanos querem resolver seus problemas às custas da Rússia.

“Querem jogar a carta russa para influenciar seu presidente dessa forma”, opinou, para depois indicar que agora o que é preciso fazer é buscar soluções à crise, e não culpados.

“A questão agora não é quem tem a culpa (da situação atual), mas o que temos que fazer para superá-la”, ressaltou.

Neste sentido, afirmou que “sempre há possibilidades” de recompor os vínculos, mas para isso as partes devem “iniciar um diálogo em toda regra sobre os assuntos mais importantes”.