Premiê romeno renuncia após perder apoio do próprio partido

Bucareste – O primeiro-ministro da Romênia, Mihai Tudose, anunciou sua renúncia nesta segunda-feira após perder o apoio do seu próprio partido, o social-democrata PSD.

“Vou ao Palácio Victoria (sede do governo) para recolher minhas coisas ali”, declarou o premiê à imprensa ao sair de uma reunião do comitê executivo do PSD.

“Renuncio esta noite ou amanhã pela manhã”, acrescentou Tudose, cujo Executivo está passando por uma grave crise interna devido à sua má relação com o homem forte do PSD, Liviu Dragnea, que não pode ser primeiro-ministro por uma condenação vigente a dois anos de prisão condicional por fraude eleitoral.

As relações entre ambos políticos voltaram a deteriorar-se alguns dias depois de Tudose pedir sem sucesso a renúncia da sua ministra de Interior, Carmen Dan, após a detenção de um policial acusado de pedofilia, cujas ações parecem ter sido ocultadas por seus superiores durante anos.

Muito próxima a Dragnea, Dan ignorou o pedido do premiê, que a acusa de ter mentido nas suas explicações sobre um caso que comoveu o país.

Cerca de 30 líderes das organizações locais do PSD assinaram uma carta na qual pediam o fim do conflito entre Dragnea e Tudose com a renúncia do primeiro-ministro.

Com a saída de Tudose, a Romênia perde seu premiê pela segunda vez em menos de sete meses, após a renúncia de Sorin Grindeanu também por um conflito com Dragnea.

Segundo fontes do partido, o até agora vice-primeiro-ministro e titular de Desenvolvimento, Paul Stanescu, será o novo chefe interino do governo.

Dos membros do comitê executivo do PSD, 59 votaram a favor da saída de Tudose, enquanto que quatro votaram contra e outros quatro se abstiveram.

O PSD venceu em dezembro de 2016 as eleições legislativas na Romênia com ampla maioria, ainda que não a absoluta.