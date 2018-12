Reuters – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse a parlamentares do seu partido Conservador que ela não irá liderá-los na próxima eleição geral, afirmou um membro do Parlamento.

May falou a parlamentares antes de um voto de não confiança contra ela que deve começar às 16h (no horário de Brasília). A votação deve levar cerca de duas horas, com o resultado esperado para às 19h.