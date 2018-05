O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, considerou, neste sábado (26), que o inequívoco “sim” no referendo sobre a liberalização do aborto no país é “o desfecho de uma revolução tranquila”.

“O que nós vemos hoje é o desfecho de uma revolução tranquila, que transcorreu na Irlanda ao longo dos últimos dez, ou 20 anos”, declarou à rede pública RTE.