Premiê do Líbano diz que prioridade de governo é a estabilidade

Beirute – O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, afirmou que a estabilidade do país é a sua principal preocupação neste momento.

O comentário foi feito durante uma conferência bancária em Beirute, um dia após Hariri suspender sua renúncia e retornar ao solo libanês.

Hariri procurou garantir que o governo irá assegurar que o Líbano permaneça como um dos principais destinos do Oriente Médio para as finanças.

Em 4 de novembro, ele surpreendeu a região ao renunciar ao cargo, aumentando os receios de pânico e de recessão econômica.

No entanto, Hariri disse ao presidente libanês, Michel Aoun, que continuaria a permitir “consultas” que busquem proteger o delicado sistema político do país.

O presidente do banco central do Líbano, Riad Salameh, afirmou que a economia está no caminho certo para um crescimento de 2,5% neste ano. Fonte: Associated Press.