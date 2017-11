Prefeito é esfaqueado na Alemanha por política pró-imigrantes

O prefeito de Altena, cidade no oeste da Alemanha, foi ferido com uma facada no pescoço por um homem que protestava contra a política pró-refugiados do município – informou o governo local nesta terça-feira (28).

“Os serviços de segurança partem do princípio de que esse ataque tem uma motivação política, dadas as palavras pronunciadas pelo agressor”, indicou o ministro-presidente do Estado regional de Renânia do Norte-Westfália, onde aconteceu o ataque, na noite de segunda.

Nesta terça, a chanceler Angela Merkel condenou o ataque contra o prefeito Andreas Hollstein, membro de seu partido conservador, CDU.

“Estou horrorizada com esse ataque a faca”, disse no Twitter, segundo seu porta-voz.

O prefeito foi ferido no pescoço quando estava na frente de um restaurante kebab. O agressor, de 56 anos, visivelmente alcoolizado segundo testemunhas e armado com uma faca de 30 centímetros, perguntou: “Você é o prefeito?”. Então, criticou duramente sua política de acolhida de imigrantes, relatou a imprensa alemã.

Em seguida, agrediu-o, antes de ferir levemente um funcionário do restaurante, que agiu em defesa do prefeito.

De cerca de 18 mil habitantes e com uma generosa política pró-imigrantes, esta cidade acolheu mais refugiados do que lhe cabia, segundo o sistema nacional de distribuição.

Mais de um milhão de solicitantes de asilo chegaram à Alemanha desde 2015, após a decisão de Angela Merkel de abrir as portas do país. Essa decisão lhe valeu críticas, e um aumento considerável da presença da extrema direita no Parlamento, após as eleições legislativas de setembro.

O caso de Altena relembra uma agressão parecida contra a prefeita de Colônia, Henriette Reker, em outubro de 2015. Ela foi gravemente ferida por um simpatizante de extrema direita que denunciava a chegada de solicitantes de asilo à cidade.