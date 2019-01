Prefeito é assassinado logo após tomar posse em cidade no México

Cidade do México – O prefeito do município mexicano de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio, foi assassinado nesta terça-feira em um ataque armado depois de ter tomado posse do seu cargo, informou a Procuradoria-Geral do estado de Oaxaca.

“Condeno energicamente o ataque contra o prefeito municipal de Tlaxiaco”, afirmou na sua conta oficial do Twitter o governador de Oaxaca, Alejandro Murat.

A Procuradoria-Geral confirmou a detenção do provável responsável pelo homicídio de Aparicio, membro do Movimento Regeneração Nacional (Morena), força política do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, segundo o governador.

As primeiras investigações apontam que o prefeito foi atingido por vários disparos quando percorria as ruas de Tlaxiaco depois da posse e que no ataque ficaram feridos dois dos seus assessores.

Supostamente, as pessoas que acompanhavam o prefeito de Tlaxiaco prenderam o suposto assassino e estavam prestes a linchá-lo, mas os policiais intervieram para entregá-lo à procuradoria.