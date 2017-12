Prefeito de Londres se diz decepcionado com acordo sobre o Brexit

Londres – O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse estar decepcionado com partes do acordo que a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje com a União Europeia, mas destacou que ela fez o que era necessário para avançar para a próxima fase das conversas sobre o Brexit, como é conhecido o processo para a retirada do Reino Unido do bloco.

Segundo Khan, o governo britânico precisa acelerar o progresso das negociações para evitar mais atrasos.

Para ele, é fundamental que líderes empresariais sejam informados com clareza sobre eventuais planos para evitar que empresas deixem o país.

Khan também afirmou ter aprovado decisões sobre os direitos de cidadãos da UE que residem no Reino Unido, mas ressaltou que é “extremamente decepcionante o fato de que o país deixará o mercado único e a união alfandegária”.

Ainda de acordo com Khan, apesar do progresso visto hoje, parece cada vez mais improvável que será fechado um acordo que atenda os interesses de Londres e proteja os empregos e crescimento em todo o Reino Unido.

Mais cedo, autoridades da UE e May anunciaram um acordo sobre termos do Brexit que deverá permitir avançar para negociações sobre um futuro pacto comercial.