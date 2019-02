Prefeito de Londres quer transferir aeroporto de Heathrow

Londres – O prefeito de Londres, Boris Johnson, propôs nesta segunda-feira construir milhares de moradias no local do aeroporto de Heathrow, que seria transferido para periferia da capital, a fim de enfrentar o avanço do tráfego aéreo.

Boris Johnson defendeu uma vez mais a ideia de um novo aeroporto no estuário do rio Tâmisa, um projeto que é popularmente conhecido como Boris Island.

Mas o extravagante prefeito conservador propôs outras soluções: uma ilha mais distante no litoral de Kent (oeste) ou o desenvolvimento do aeroporto existente de Stansted, convertendo-o numa “hub” ou plataforma de correspondência, dotado com quatro pistas.

Ele defende o abandono de Heathrow, o maior aeroporto londrino e primeiro do mundo em tráfego internacional de passageiros, que começa a saturar-se e cujos vizinhos não queem que seja ampliado.