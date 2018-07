Prédio em obras pega fogo e causa 4 mortes além de ferir 40 no Japão

Tóquio – Um incêndio registrado em um prédio em obras na região de Tóquio causou a morte de pelo menos quatro operários e ferimentos em 40, anunciou nesta quinta-feira a Polícia da Área Metropolitana da capital japonesa.

O fato aconteceu na cidade de Tama (sul de Tóquio), nas obras de um imóvel de escritórios de seis andares e cerca de 17.500 metros quadrados, em um momento em que 300 operários trabalhavam no edifício.

Entre os 40 feridos, praticamente metade estão em estado grave, enquanto os bombeiros ainda tentam ter acesso a algumas áreas de imóvel onde se teme que possam encontrar mais vítimas presas.

As chamas começaram aparentemente em um dos andares subterrâneos do prédio e se espalharam até a metade da superfície total do imóvel, segundo explicou o departamento de bombeiros de Tóquio, que enviou cinco caminhões para o local do fato após receber um aviso por volta das 13h50 (horário local, 1h50 em Brasília).

A imprensa japonesa publicou imagens de uma grande coluna que saía do edifício, situado em uma área comercial.