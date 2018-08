Prédio desaba em Denver após explosão de gás; 9 ficam feridos

Denver – Nove pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, nesta terça-feira, quando uma explosão de gás natural derrubou um prédio de apartamentos em Denver, disse um representante do corpo de bombeiros.

Duas vítimas estavam presas dentro do prédio, que foi descrito como um “fourplex”, depois da explosão no bairro histórico de Denver, Baker, mas elas foram resgatadas pelos primeiros socorristas que chegaram ao local, afirmou o capitão do corpo de bombeiros de Denver, Greg Pixley.

Pixley disse que não há relatos de mais ninguém preso nos escombros, mas os bombeiros estavam confirmando se a estrutura se encontrava estável o suficiente antes de conduzir uma busca.

As equipes estão trabalhando também com a Xcel Energy para garantir que todo o gás foi eliminado da área, disse o bombeiro.

O corpo de bombeiros publicou fotos do edifício no Twitter mostrando que ele havia desabado.