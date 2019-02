Prédio de universidade em São Petersburgo cai, sem deixar vítimas

Moscou – Um prédio na universidade na cidade russa de São Petersburgo, ruiu neste sábado, deixando pessoas sob escombros, mas os serviços de emergência não registraram vítimas, segundo agências de notícias russas.

Cerca de duas dúzias de pessoas ficaram presas no prédio da Universidade de Tecnologia da Informação, Mecânica e Ótica, no centro da segunda maior cidade da Rússia, disseram as agências.

O telhado e vários andares do edifício desmoronaram durante o trabalho de reforma. A agência de notícias Tass disse que o governador de São Petersburgo, Alexander Beglov, foi ao local.